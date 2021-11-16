Минобороны показало модель испытания противоспутниковой ракеты

Министерство обороны России продемонстрировало видео, в котором моделируется испытание противоспутникового оружия и расчетная траектория полета его осколков. В оборонном ведомстве считают, что модель доказывает безосновательность опасений попадания фрагментов в МКС. О вероятности попадания в другие, работающие космические аппараты не сообщается.

Минобороны указывает, что МКС находится на 40-50 километров ниже траектории полета фрагментов уничтоженного в ходе испытаний спутника "Целина-Д".

Ранее информацию о проведенных испытаниях противоспутниковой системы журналистам подтвердил министр обороны России Сергей Шойгу. "Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она "ювелирно" поразила старый спутник", — заявил глава военного ведомства.

Напомним, ранее Госдеп США обвинил российских военных в создании угрозы экипажу МКС. Накануне космонавты переходили в свои корабли, пристыкованные к станции, чтобы переждать угрозу прохождения космического мусора в непосредственной близости от МКС.