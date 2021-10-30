QR-коды начали действовать в Свердловской области: екатеринбуржцы встали в очереди на входах в ТЦ

В Свердловской области с сегодняшнего дня начали действовать жесткие коронавирусные ограничения. Посещать общественные места, среди которых ТЦ, общепит, кинотеатры, теперь можно только при наличии QR-кода.

В Екатеринбурге с самого утра на входах в крупные торговые центры образовались огромные очереди. По словам очевидцев, заторы происходят из-за проверки QR-кодов. Также никуда не исчезли очереди в прививочных пунктах.

Напомним, на этой неделе в Свердловской области расширили число зон, свободных от ковида, для посещения которых требуется QR-код. Получить его могут те, кто поставит прививку. Как только об этом стало известно, в Екатеринбурге моментально выстроились огромные очереди на вакцинацию.

На фоне ковид-нововведений на Avito появились объявления с предложением "помощи" невакцинированным. Так, по договорной цене предприимчивые граждане готовы "занять для вас очередь на ковид", а за 300-350 рублей - "совершить за вас покупки в ТЦ со входом по QR-коду".

При этом, как сообщало Накануне.RU, прививка не дает никакой гарантии получения столь вожделенного кода. Как рассказала жительница Екатеринбурга Ксения, она привилась еще на прошлой неделе, 21 октября. На сайте Госуслуг говорится, что QR-код должен был прийти уже через сутки после вакцинации. Однако так и не пришел.