"Залезал в заброшки, не знал, что они секретные": Литвинович – о приговоре блогеру-диггеру Андрею Пыжу

Экс-участница Общественной наблюдательной комиссии Москвы, правозащитница Марина Литвинович прокомментировала приговор Мосгорсуда в отношении питерского блогера-диггера Андрея Пыжа.

Напомним, молодой человек сегодня был приговорен к пяти годам лишения свободы за получение сведений, относящихся к государственной тайне. Почти полтора года по этому делу Пыж провел в СИЗО "Лефортово".

"Его обвинили, что он на флешке (!) вез какие-то материалы в Украину. Эти материалы он сам наснимал на заброшках, в которые он залезал и совершенно не был в курсе, что он секретные. А в Украину ехал, потому что у него двойное гражданство и жил он на две страны - то в России, то в Украине. Думаю, в случае с приговором Андрею мы имеем дело с типичной в последнее время тенденцией "высасывания уголовных дел из пальца", особенно в том, что касается гос тайны, шпионажа и госизмены", - написала Литвинович в своем Telegram-канале.

"Андрей Пыж - отличный парень, я рада, что с ним познакомилась в "Лефортово" и рада, что удалось ему помочь. Немного надеюсь, что на апелляции ему хоть немного снизят срок (у него больная и пожилая мама, он ее единственный кормилец). Но в любом случае Андрей все выдержит, он очень сильный морально, здравомыслящий и неунывающий человек, чего вообще в стенах "Лефортово" не так часто встречается", - добавляет Литвинович.

Она также раскритиковала практику засекречивания расследований и судебных процессов по подобным делам, якобы, связанных с гостайной. "Это уже, увы, конвейер, который мне удалось немного расколдовать и , похоже, именно из-за этого меня из ОНК и исключили, потому что кому понравится, когда их "малину" ломают?" – пишет правозащитница.