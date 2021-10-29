29 Октября 2021
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Общество Москва
Асбест (2018) | Фото: ok.ru/Митя Гилязов

Питерского блогера-диггера Андрея Пыжа приговорили к пяти годам колонии за получение секретных сведений

Мосгорсуд вынес приговор 37-летнему питерскому блогеру-диггеру Андрею Пыжу.

Обвинение было предъявлено по п. "д" ч. 2 ст. 283.1 УК РФ (незаконное получение, распространение и перемещение за пределы РФ сведений, составляющих государственную тайну).

Суд счел, что Пыж не имел допуска к государственной тайне и сведениям, ее составляющим. "С декабря 2018 г. по август 2020 г. злоумышленник незаконно получил сведения, составляющие государственную тайну, в отношении конструктивных особенностей и технических систем некоторых режимных объектов, расположенных в московском регионе", - говорится в сообщении прокуратуры Москвы, представлявшей обвинение в суде. СМИ сообщали, что речь может идти о так называемом "Метро-2".

В итоге суд приговорил Пыжа к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Сталкера задержали в августе прошлого года. Изначально адвокат молодого человека заявил, что дело не связано с YouTube-каналом Пыжа, где он рассказывает о заброшенных строениях, в том числе и военного назначения.

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Питерского блогера-диггера Андрея Пыжа приговорили к пяти годам колонии за получение секретных сведений

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Теги: андрей пыж, гостайна, блогер, диггер, сталкер



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