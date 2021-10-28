"Байрактаром" пытаются ударить по рабочему движению на Донбассе?

Удар "Байрактара" украинских вооружённых сил в Донбассе стал безупречным пиар ходом. Применение нового грозного оружия, зарекомендовавшего себя в Карабахе, живая актуализация благодаря этому бренду проблем российско-турецких отношений, да и само иностранное оружие как свидетельство сотрудничества с заграницей (правда не Европой) — всё это Киев смело может записать себе в актив. Но, к сожалению, ничего нового не произошло — обстрелы продолжаются уже много лет, а Минский процесс пробуксовывает, лишь консервируя эту ситуацию. В данном случае вместо артиллерии был использован беспилотник, только и всего.

Вчера и сегодня многое можно было услышать об эскалации и едва ли не скором крупном наступлении ВСУ с массовым применением беспилотников и о том, что этот удар — сигнал в первую очередь России, в связи, например, с "Северным потоком". Применение дрона — действительно заметное повышение ставок, но не исключено, что при помощи этого Киев стремится решить локальные, но не менее важные задачи.

Мы уже писали о забастовке на шахте "Комсомольская" в ЛНР. Тогда горняки больше недели провели под землёй, чтобы добиться выплаты задолженности по заработной плате. Долго и напряжённо боролся за свои права коллектив Алчевского металлургического комбината. В итоге, семь крупных металлургических и коксохимических заводов ДНР и ЛНР, ранее находившихся под управлением "Внешторгсервиса", переданы компании "Южный горно-металлургический комплекс"(ЮГМК). Однако экономическое положение остаётся сложным, в то время как на фоне энергетического кризиса цены на уголь и металл стремительно растут. А Украина, как выясняется, во многом до сих пор зависит от поставок угля с неподконтрольных Киеву территорий.

"Рост рабочего движения обнажил такие вещи, как поставки угля в Украину, — рассказал Накануне.RU сопредседатель Независимого профсоюза шахтёров Александр Васьковский. — До этого момента рабочие Донбасса массово думали, что их нещадно эксплуатируют местные капиталисты, которые объясняли такую эксплуатацию военной необходимостью. А выясняется, что рабочие Донбасса практически бесплатно обеспечивали экономику Украины и благосостояние украинских олигархов. Когда эта правда овладеет массами, то забастовочная борьба еще более усилится".

По его словам, в ДНР осталась только одна крупная шахта, которая добывает коксующийся уголь — шахта им. Скочинского. Другие шахты, добывающие такой же коксующийся уголь, им. Засядько и им. Калинина — остановлены якобы из-за пожаров, которые очень странным образом случились после того как эти шахты хотели приобрести российские олигархи. Получается, что нынешняя политическая верхушка в Донецке полностью проукраинская?

"Работа украинской металлургии сегодня зависит только от ш. им Скочинского. Мы сейчас говорим рабочим этой шахты, что в таких условиях они могут требовать и 200 тысяч и 300 тысяч в месяц. Это противостояние полностью покажет, кто есть кто. Тем шахтерам, которые хотят победить Украину, мы говорим, что в борьбе за повышение цены рабочей силы они неминуемо вырастут до понимания установления своего рабочего контроля над шахтой и тогда их дорогущий уголь можно направить не в Украину, а в РФ и КНР", — подчёркивает он.

По этой же причине маловероятно развитие атаки "Байрактара" в полномасштабный конфликт. Боевые действия грозят остановкой Украине поставки угля, а следовательно, и остановкой украинской металлургии. Это, в свою очередь, чревато потерей для Киева более половины валютных поступлений и массовыми увольнениями металлургов, с которыми украинским властям непонятно что делать.