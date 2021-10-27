27 Октября 2021
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Турецкий беспилотник Байрактар (2020) | Фото: sahrahaber.com

Впервые примененный ВСУ "Байрактар" мог залететь вглубь ДНР на 15 км

Турецкий беспилотник "Байрактар" (Bayraktar) Вооруженных сил Украины мог залететь для удара по позициям ДНР на 15 км вглубь территории. Появились данные о предположительной траектории его полета.

Ранее генштаб ВСУ сообщил о первом применении турецкого беспилотника для уничтожения артиллерии ДНР в районе населенного пункта Гранитное. Приказ отдал главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенент Валерий Залужный, говорится в сообщении на странице ВСУ в Facebook.

В ВСУ сообщили об обстреле из "батареи гаубицы Д-30 российско-террористических войск". "Двое военнослужащих ВСУ получили ранения, один из них погиб. С наступлением обстрела СММ ОБСЕ срочно ввели требование о прекращении огня. Для принуждения противника к прекращению огня по приказу командующего ВСУ был применен "Байрактар"", - говорится в заявлении ВСУ.

Там заявляют, что беспилотный летательный аппарат не пересек линии столкновения и уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились.

Как отмечает телеграм-канал Центра анализа стратегий и технологий, если верить карте, то БЛА залетел вглубь территории, контролируемой ВСН, на 15 км, якобы удар произошел в районе Тельманово/Бойковское. Это может опровергать данные о применении беспилотника до пересечения линии соприкосновения.

удар "Байрактара" в ДНР(2021)|Фото: t.me/bmpd_cast, @rexiro3

Первый "Байрактар" Украина получила летом этого года. Примечательно, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя сделку по покупке Украиной оружия, заявил, что его страна продает Украине БПЛА без предварительных условий, сделка не направлена против России.

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Впервые примененный ВСУ "Байрактар" мог залететь вглубь ДНР на 15 км

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Теги: всу, беспилотник, байрактар, турция, днр



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