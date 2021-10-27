Более 150 уральцев отправятся в Абу-Даби, чтобы поддержать Петра Яна в титульном бою

Уральского бойца Петра Яна в титульном поединке будут поддерживать десятки фанатов, которые специально прилетят на турнир.

Напомним, уже в эту субботу, 30 октября, на турнире UFC 267 в Абу-Даби состоится бой Петра Яна из команды "Архангел Михаил". Соперником станет американец Кори Сэндхаген, а на кону будет стоять пояс временного чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, более 150 человек отправятся из Екатеринбурга в Абу-Даби, чтобы поддержать уральского спортсмена в титульном поединке. В пятницу из аэропорта Кольцово вылетит специальный борт с фанатами, тренерами, спортсменами, одноклубниками и семьей Петра. Организацию чартера взял на себя основатель клуба "Архангел Михаил" и глава Русской Медной Компании Игорь Алтушкин.

А завтра, 28 октября, на арене Академии единоборств РМК пройдет первая встреча фанатов, инструктаж и вручение уникальных костюмов от бренда RCC Sport, которые были созданы специально под этот бой. В церемонии примут участие старший сын Петра – Данил, друг, секундант и профессиональный боец Ильяс Хамзин, а также одноклубники Петра Яна.

Напомним, изначально соперником российского бойца должен был стать американец Алждамейн Стерлинг, но в сентябре он отказался от поединка с Петром.