Петр Ян победил американца Кори Сэндхагена на UFC 267

Боец из Екатеринбурга Петр Ян одержал убедительную победу над американцем Кори Сэндхагеном в турнире UFC 267 и стал обладателем временного пояса в легчайшем весе, передает корреспондент Накануне.RU

Поединок продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу россиянину. На счету Петра Яна 16 побед и два поражения.

Его соперник Кори Сэндхаген потерпел четвертое поражение в 18 поединках.

Напомним, Петр Ян должен был провести реванш против действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга из США, но тот отказался от боя. Теперь, с большой долей вероятности, уральского бойца ожидает второй бой со Стерлингом.