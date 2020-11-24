24 Ноября 2020
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Чемпион UFC Петр Ян (2020) | Фото: instagram.com/ufcrussia

"Большие игры": уральский боец Петр Ян объяснил перенос поединка со Стерлингом

Поединок российского чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна и американца Алджамейна Стерлинга будет перенесен на следующий год. Об этом сам уральский боец рассказал в своем видеообращении.

Чемпионский бой должен был состояться 12 декабря. Планировалось, что встреча Яна и Стерлинга возглавит турнир UFC 256 в Лас-Вегасе.

Как сообщил Петр, с боем все в силе – просто он будет перенесен.

"Все нормально, просто немного сроки боя подвинутся – на месяц-полтора. Но с боем все в порядке, контракт на бой есть, поэтому все четко. Немного есть в совокупности различные моменты касаемо и перелетов, и визы, и во время подготовки улетел за визой… Крайний срок, поэтому много факторов", - рассказал боец.

Он отметил, что совместно с командой было принято решение о переносе боя на следующий год.

"И кард, возможно, будет более подходящий, и так далее. Короче, большие игры, большие дела. Поэтому тот, кто там пишет что-то, непонятные вещи, то я думаю, что они неуместны, и… просто всему свое время", - добавил спортсмен.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Петр Ян вытеснил бывшего чемпиона в двух категориях Конора МакГрегора из десятки лидеров рейтинга UFC.

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"Большие игры": уральский боец Петр Ян объяснил перенос поединка со Стерлингом

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Теги: Петр Ян, перенос, бой



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