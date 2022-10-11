11 Октября 2022
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Фото: скриншот трансляции UFC 259

Чемпион UFC Стерлинг предложил устроить третий бой с уральцем Петром Яном

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг предложил организовать третий бой с российским бойцом Петром Яном, представляющим Екатеринбург.

Напомним, первый поединок между спортсменами состоялся в марте прошлого года. Тогда Ян, будучи чемпионом, нанес американцу запрещенный удар коленом и потерял пояс. Реванш очень долго откладывался и состоялся в апреле этого года. Бой продлился все пять отведенных для него раундов, победу раздельным судейским решением одержал Стерлинг.

На следующей неделе в Абу-Даби пройдет турнир UFC 280, на котором выступят Ян и Стерлинг. Уральскому бойцу предстоит поединок с американцем Шоном О'Мэлли, а Алджамейн будет защищать чемпионский пояс от еще одного представителя США Ти Джея Диллашоу – одного из топовых спортсменов дивизиона.

Бойцы уже прибыли в Объединенные Арабские Эмираты и встретились на улице в Дубае. Видео встречи в своих социальных сетях сегодня опубликовал Стерлинг. Он подписал пост "Трилогия", намекая на третий поединок с Яном.

Напомним, сам Петр заявлял, что во втором бою судьи его обокрали. К слову, такого же мнения придерживается и президент UFC Дэйна Уайт, который посчитал россиянина победителем в реванше.

Возможно, о третьем поединке будет объявлено сразу после предстоящего в Абу-Даби турнира.

Теги: Стерлинг, Ян, бой, трилогия



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