Уральские фанаты Петра Яна прилетели в Абу-Даби на турнир с участием бойца

29 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Свердловская область Уральский ФО За рубежом
Группа поддержки Петра Яна прилетела в Абу-Даби (2021) | Фото: РМК

Уральские фанаты Петра Яна прилетели в Абу-Даби на турнир с участием бойца

В пятницу утром из Екатеринбурга вылетел специальный чартер с группой поддержки уральского бойца Петра Яна.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской Медной Компании, 150 фанатов и друзей спортсмена вместе с семьей Петра проведут два дня на бойцовском острове в Абу-Даби, где уже завтра, 30 октября, пройдет турнир UFC 267. Яна ждет третий титульный бой в лиге - соперником станет американец Кори Сэндхаген, а на кону стоит пояс временного чемпиона в легчайшем весе.

Сам Петр записал специальное видеообращение к своей группе поддержки, которая уже прибыла в ОАЭ. Сегодня вечером пройдет первая встреча фанатов и спортсмена на официальном взвешивании.

Группа поддержки Петра Яна прилетела в Абу-Даби(2021)|Фото: РМК

Группа поддержки Петра Яна прилетела в Абу-Даби(2021)|Фото: РМК

"Это очень круто, что столько людей прилетит поддерживать меня. Огромное спасибо нашему руководству, Игорю Алексеевичу Алтушкину, что приедет столько ребят. Это и круто, и приятно, но в то же время - это большая ответственность. Стараюсь об этом не думать, а сконцентрироваться на своей работе, на том, что нужно сделать мне", - рассказал боец клуба "Архангел Михаил".

Напомним, изначально Петр Ян должен был провести реванш против действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга из США, но тот отказался от боя.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Уральские фанаты Петра Яна прилетели в Абу-Даби на турнир с участием бойца

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Петр Ян, фанаты, турнир, боец



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.10.2021 16:12 Мск Более 150 уральцев отправятся в Абу-Даби, чтобы поддержать Петра Яна в титульном бою
Ранее 29.09.2021 07:55 Мск "Та же цель": уральский боец Петр Ян получил нового соперника вместо Стерлинга
Ранее 14.04.2021 08:48 Мск "Ты снова под кайфом?" Американский боец бросил вызов Петру Яну, тот ответил
Ранее 09.04.2021 14:37 Мск "Лишите это посмешище титула": уральский боец Петр Ян обратился к руководству UFC
Ранее 07.04.2021 13:19 Мск Уральский боец Петр Ян предложил реванш со Стерлингом по правилам PRIDE
Ранее 19.03.2021 08:35 Мск Уральский боец Петр Ян объявил сроки реванша со Стерлингом
Ранее 10.03.2021 00:11 Мск Петр Ян вернется в Россию в ближайшее время
Ранее 09.03.2021 20:18 Мск Петр Ян потерял позиции в рейтинге UFC
Ранее 07.03.2021 19:33 Мск "Совершил большую ошибку". Ян извинился перед Стерлингом
Ранее 07.03.2021 12:17 Мск Яна и Стерлинга ждет бой-реванш, - UFC
Ранее 07.03.2021 09:38 Мск "Меня лишили всего". Ян из-за дисквалификации не получит денег от трансляций поединка
Ранее 07.03.2021 08:24 Мск Уральский боец Петр Ян лишился титула UFC, нанеся запрещенный удар
Ранее 08.01.2021 11:19 Мск "Заткну его большой рот". Уральский боец Петр Ян назвал дату поединка со Стерлингом
Ранее 24.11.2020 14:29 Мск "Большие игры": уральский боец Петр Ян объяснил перенос поединка со Стерлингом


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети