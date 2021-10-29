Уральские фанаты Петра Яна прилетели в Абу-Даби на турнир с участием бойца

В пятницу утром из Екатеринбурга вылетел специальный чартер с группой поддержки уральского бойца Петра Яна.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской Медной Компании, 150 фанатов и друзей спортсмена вместе с семьей Петра проведут два дня на бойцовском острове в Абу-Даби, где уже завтра, 30 октября, пройдет турнир UFC 267. Яна ждет третий титульный бой в лиге - соперником станет американец Кори Сэндхаген, а на кону стоит пояс временного чемпиона в легчайшем весе.

Сам Петр записал специальное видеообращение к своей группе поддержки, которая уже прибыла в ОАЭ. Сегодня вечером пройдет первая встреча фанатов и спортсмена на официальном взвешивании.

"Это очень круто, что столько людей прилетит поддерживать меня. Огромное спасибо нашему руководству, Игорю Алексеевичу Алтушкину, что приедет столько ребят. Это и круто, и приятно, но в то же время - это большая ответственность. Стараюсь об этом не думать, а сконцентрироваться на своей работе, на том, что нужно сделать мне", - рассказал боец клуба "Архангел Михаил".

Напомним, изначально Петр Ян должен был провести реванш против действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга из США, но тот отказался от боя.