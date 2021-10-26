"Охота на ведьм". Толстой выступил против сегрегации и запугивания людей

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил в своем телеграм-канале, что всем, в том числе властям, нужно быть аккуратнее со словами. Так он отреагировал на утверждение главы НИЦ им. Гамалеи Александра Гинцбурга, что 80% заболевших в тяжелой форме после прививки будто бы купили сертификат о вакцинации.

Гинцбург сказал, что в препарате содержатся некие маркеры, по которым можно определить, вводился он или нет. Если понимать его слова буквально, то людей просто маркируют вакцинами.

"А людям эту интересную информацию сообщали, когда их прививали? Что в их организме появятся некие "маркеры"?" - задает вопрос председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев.

"Деление на "правых" и "неправых" по принципу наличия у человека сертификата о прививке, неких "маркеров" или чего бы то ни было попросту бессмысленно. Охота на ведьм – совсем не то, что сейчас нужно России", - подчеркнул Толстой.

Он отметил, что люди очень быстро могут перейти к диктату и сегрегации. И нужно "слышать и понимать друг друга, объяснять людям, а не запутывать их еще больше".

Недавно Толстой заявил, что прививочная кампания идет с трудом, так как у людей нет доверия и им никто ничего не объясняет, а только принуждают. "Мало информации, почему болеют те, кто привился; почему умирают те, кто привился; почему есть осложнения после самих прививок", - сказал он.

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