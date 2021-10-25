80% россиян, тяжело заболевших после "прививки" "Спутником", купили сертификаты - Гинцбург

Глава НИЦ им. Гамалеи, где были разработаны вакцины от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт", считает, что тяжелая болезнь после вакцинации практически не реальна. Академик Александр Гинцбург в интервью ТАСС заявил, что около 80% граждан, заболевших в тяжелой форме после прививки, купили сертификат о вакцинации.

"Если вакцинированные якобы "Спутником V" тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами. Среди них 80% те, которые купили", - полагает академик.

Он рассказал, что проверить – прививался ли человек или врет – можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препаратов. И именно на статистике по таким анализам строится его предположение о большинстве врущих: "Мы видим, что у людей отсутствуют эти маркеры в 80% случаев".

"Люди тратят деньги, а потом за собственные же деньги заболевают и умирают. Они обманывают сами себя. У них, видимо, психологически меняется представление. Они думают, что действительно привиты, ослабляют всякие карантинные ограничения. И риск заболевания у них резко возрастает в результате того, что у них изменяется поведение. Кроме того, они подвергают смертельной угрозе других", - отмечает академик.