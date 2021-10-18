18 Октября 2021
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Общество В России
Петр Толстой (2017) | Фото: Накануне.RU

Петр Толстой: У людей нет доверия к вакцине

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил на НТВ, что государство провело неправильно и проиграло информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению проблем вакцинации.
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По его мнению, нельзя просто принуждать людей колоть себе вакцины, нужно доказывать необходимость вакцинации. И он только за добровольные прививки.

"Нет доверия людей к тому, чтобы идти и ставить вакцину. Это факт. К сожалению, мало информации, почему болеют те, кто привился; почему умирают те, кто привился; почему есть осложнения после самих прививок. Надо разговаривать с народом гораздо глубже и аргументированнее, чем сейчас", - сказал Толстой.

Одной из причин недоверия к вакцинации является то, что само государство не ведет статистики по вакцинированным, включая заболевания, госпитализации, смерти и поствакцинальные осложнения. Вместо этого заявляется о том, что в больницах лежат и умирают почти только непривитые, да изредка приводятся уже препарированные цифры, подтверждающие эти заявления.

Однако, как показал анализ, в августе-сентябре по регионам России не было никакой разницы по заболеваемости, ковидной смертности и общей смертности, хотя по степени вакцинации они различались существенно.

В октябре, как показывают текущие наблюдения, будет то же самое, несмотря на то что уже есть регионы, где привитых взрослых 60-70%, а есть и такие, где их менее 30%. Доля непривитых различается более чем в два раза, и теоретически смертность должна различаться так же. Но она не различается. То есть или привитые умирают так же, как и непривитые, или на ковид приходится лишь небольшая часть дополнительной смертности, а основная часть вызвана иными причинами. В пользу второй гипотезы говорит тот факт, что на смертность от пневмоний в прошлом году пришлось менее 10% общего роста смертности. То есть вакцинация, даже если она имеет высокую эффективность и безопасность, воздействует на малозначимый фактор и, следовательно, не является даже необходимой для снижения смертности.

Показательно также, что целью вакцинации ставится сама вакцинация, а не снижение смертности. Может быть, поэтому государство и не интересуется ее результатами - за ненадобностью?

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Петр Толстой: У людей нет доверия к вакцине

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Теги: вакцинация, Петр Толстой



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