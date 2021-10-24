Глава СКР поручил принять дополнительные меры по делу Исмаилова

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять дополнительные меры по уголовному делу в отношении Тельмана Исмаилова.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, доказательства, собранные следствием, подтверждают причастность Исмаилова к совершению на территории России убийства двух предпринимателей, похищению человека и незаконному обороту оружия. Бизнесмен, напомним, был задержан в Черногории и попросил в этой стране политического убежища.

"С учетом того, что преступления, которые инкриминированы Исмаилову, совершены в отношении граждан РФ, отвечать за них он должен по российским законам. Председатель СК России поручил международно-правовому управлению СКР совместно с Генеральной прокуратурой и МИД РФ принять дополнительные меры к выдаче его Российской Федерации за совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что озвученные в СМИ формулировки о предоставлении политического убежища Тельману Исмаилову вызывают недоумение.

"На данный момент Следственный комитет России еще не получил официальных документов компетентных органов Черногории по вопросу выдачи Исмаилова", - уточнили в СКР.

Напомним, что бывший владелец Черкизовского рынка сейчас находится под арестом.