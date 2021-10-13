13 Октября 2021
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Экономика За рубежом
флаг Черногории (2019) | Фото: viza.guru

Черногория раскрыла фамилии россиян, получивших гражданство в обмен на инвестиции

Власти Черногории раскрыли информацию о получателях "инвестиционных паспортов" (которые также называют "золотыми") – иностранцах, получивших гражданство в обмен на инвестиции в экономику страны. Стоимость такого паспорта варьируется от 350 тыс. до 550 тыс. евро (инвестиция плюс благотворительный взнос).

В отчете властей страны значится 166 положительных решений о предоставлении гражданства. Среди получателей есть и российские фамилии, пишет РБК.

Например, некий Олег Сафронов, тезка бывшего главы Ростуризма, оставившего этот пост в 2019 году. Отчет черногорских властей содержит место рождения новоиспеченного гражданина, и оно у Сафронова-черногорца совпадает с Сафроновым-бывшим чиновником.

Такая же ситуация с совпадением не только имени, но и места рождения у тезки гендиректора "Авито" Владимира Правдивого (гражданство получили также супруга и двое детей гражданина).

Получили гражданство и тезки члена совета директоров ТМК Александра Ширяева, партнера Романа Абрамовича Андрея Городилова, экс-главы банка "Лада-Кредит" Сергея Балаганского (в 2015 году у банка была отозвана лицензия).

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Черногория раскрыла фамилии россиян, получивших гражданство в обмен на инвестиции

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Теги: черногория, инвестиции, гражданство, россияне



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