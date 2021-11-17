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Общество
Тельман Исмаилов (2017) | Фото:Lenta.ru

Россия просит Черногорию отменить решение о предоставлении убежища Исмаилову

Генпрокуратура РФ направила ходатайство в Черногорию с просьбой инициировать отмену решения о предоставлении убежища бизнесмену Тельману Исмаилову, обвиняемому в России в организации убийств.

В ведомстве напомнили, что 7 октября Черногории был направлен запрос о выдаче бывшего владельца Черкизовского рынка Москвы "для привлечения к уголовной ответственности за похищение человека, убийство и незаконный оборот огнестрельного оружия". Ответ черногорской стороны о результатах рассмотрения данного запроса не поступил, передает "Интерфакс".

В октябре глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять дополнительные меры по уголовному делу в отношении Тельмана Исмаилова.

1 октября бизнесмен был задержан в ходе операции, которая продолжалась несколько недель. Сообщалось, что Исмаилов просил политического убежища в Черногории. Причиной он якобы указал политические гонения, которым он может подвергаться в России. Это может осложнить его выдачу России.

22 октября МВД Черногории вынесено решение о предоставлении Исмаилову убежища.



Теги: тельман исмаилов, черногория, убежище



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