23 Октября 2021
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Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

Минздрав разрешил одновременно вакцинироваться от коронавируса и гриппа

Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа, сообщает ТАСС.

Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Сообщается, что эффективность вакцин от совместного применения не снижается. Препараты вводятся в разные части тела. Например, в правое и левое плечо.

"В условиях серьезного эпидподъема по коронавирусу и гриппу гражданам критически важно защитить себя - это относится как к людям старшего поколения, так и к молодежи, которая сегодня также находится в группе риска. Возможность одновременно вакцинироваться от коронавируса и гриппа позволяет сделать вакцинацию более удобной для граждан и должна стать дополнительным стимулом, чтобы принять в ней участие", - говорится в сообщении.

Ранее директор департамента по обеспечению глобальной готовности к особо опасным инфекциям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сильви Бриан также заявил, что одновременное применение вакцин от гриппа и коронавируса, согласно итогам проведенных исследований, является безопасным.

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Минздрав разрешил одновременно вакцинироваться от коронавируса и гриппа

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Теги: вакцинация, коронавирус, прививка, грипп



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