"Тех, кого Вы называете "идиотами", 70% населения". ИА Regnum обратилось к Симоньян по поводу ковид-вакцинации

ИА Regnum обратилось к главному редактору RT и МИА "Россия сегодня" Маргарите Симоньян из-за ее "выплеска паники и ненависти" по поводу россиян, которые не хотят вакцинироваться от ковида.

Симоньян заявила, что от ковида "начали массово умирать дети". Виноваты в этом "антипрививочники", которым будто бы все объяснили, но которых никак не убедишь ввести себе вакцину. Если бы не они, Россия уже забыла бы про ковид, пишет она.

"Из-за вас теперь могут умереть мои дети. У меня их трое. Старшей восемь, младшей два. Привить их нельзя, потому что прививки для детей еще нет. И это вы, несознательные сознательные антипрививочники, - прямая угроза здоровью и жизни моих, своих и остальных детей. Задыхайтесь сами на ИВЛ, ползайте с сатурацией семьдесят по коридорам битком набитых больниц - это на здоровье. Но простить вам смерти детей моей страны я не могу", - написала Симоньян.

Она добавила, что больше не будет помогать свои невакцинированным родственникам и коллегам, которые могут забыть ее телефон.

ИА Regnum отреагировало на это так.

"Тех, кого Вы называете "идиотами" и "ненормальными" "оставшимися антипривививочниками", – 70% населения нашей великой Родины... Граждане не против вакцинации, они против подмены понятия прививки для выработки иммунитета как бы вакциной, "помогающей защититься" и "смягчающей осложнения". Граждане – за классическую доказательную медицину и против панической безрассудной деятельности чиновного аппарата, управляемой корыстными интересами медицинской бюрократии. Вы ненавидите их и желаете им мучительной смерти?" - пишет издание.

ИА Regnum надеется, что люди, у которых есть "сомнения по поводу объективности ковидофобии и обоснованности вакциномании", ответят ей "в строгом соответствии с законами Российской Федерации". А родственники и коллеги Симоньян, которым она отказала в помощи и поддержке в случае возможной болезни, могут обращаться в ИА за помощью.

Позже агентство добавило, что именно крупнейшие государственные медиадеятели "провалили информационную политику по прививочной кампании, выбрав путь топорной и безграмотной провакцинаторской агитации".

"Теперь руководитель крупного медиа обзывает подавляющее большинство российских граждан "идиотами" и "ненормальными", удивляясь низким охватам вакцинации. Крупнейшие российские СМИ вот уже полтора года занимаются самой низкопробной, тупой и непрофессиональной прививочной инфокампанией. Со всех государственных утюгов регулярно звучат хамские и агрессивные выпады в психиатрически-снисходительной форме в адрес невакцинированных россиян: не привит, значит - ты дурак и машина для убийства. А если поднимаешь вопросы о смертях и осложнениях после вакцины, то ты вообще "мракобес" и "адепт чипизации", которому место в психдиспансере", - пишет ИА Regnum.

Один из лидеров "Иммунного ответа" Александра Машкова-Благих заметила, что на Валдайском форуме Симоньян почему-то ни у кого из участников справку о прививке не спрашивает. Она составила жалобу в Генпрокуратуру и Следственный комитет, которую призвала скачивать и направлять.

Как показывает анализ, в самых вакцинированных регионах России ситуация по ковиду ничем не отличается от наименее привитых. А во многих странах, где уже вакцинировано 70-80% населения, лучше не стало. Эти факты опровергают и эффективность, и необходимость массовой вакцинации, при которой ситуация намного хуже, чем была до нее. Но эти аргументы в прививочной кампании игнорируются, в то время как недоказанные утверждения (виноваты непривитые, мы бы уже забыли о ковиде и др.) возведены почти в ранг догматов.