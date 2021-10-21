Центр Гамалеи признал, что вакцинация ускоряет появление новых штаммов коронавируса

Сотрудники Центра Гамалеи признают, что вакцинация ускоряет мутации коронавируса и появление новых штаммов. Об этом говорится в статье в журнале Vaccines.

У статьи два десятка авторов, большинство из них - из Центра Гамалеи. Они пишут, что эффективность вакцин снижается по мере появления новых штаммов.

"Становится очевидным, что в условиях повышения коллективного иммунитета, развившегося в результате перенесенного заболевания и вакцинации, число вариантов SARS-CoV-2 с мутациями в RBD- и S-белке будет быстро увеличиваться", - говорится в статье.

Недавно в интервью "Форбс" одна из разработчиков вакцины "Sputnik V" Инна Должикова также подтвердила влияние вакцинации на мутации вируса.

"Нужно понимать, что вирусу тоже хочется жить. И если он "видит", что не может нас заразить, поскольку у нас есть антитела, которые его блокируют, то он будет мутировать, чтобы выживать. Он будет мутировать, чтобы заразить нас и размножиться", - сказал она.

При этом Должикова все равно считает, что нужно вакцинировать как можно больше людей, и тогда вирус перестанет быть опасным. Как легко заметить, это противоречит ее же словам.

О факторе вакцинации как причине мутации коронавируса говорят многие эксперты. Так, микробиолог и вирусолог Надежда Жолобак, которая является старшим научным сотрудником Института микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины, тоже отмечает, что вакцинация влияет на возбудитель, который циркулирует в человеческой популяции.

"Процесс вакцинации является фактором давления на эволюцию вируса. Это приводит к тому, что он будет изменяться: мы сами создаем предпосылки для возникновения форм, которые будут обходить вакцины. Об этом говорил известнейший микробиолог и вирусолог Виталий Васильевич Зверев. Он мягко и вскользь сказал, что вакцинироваться во время эпидемии – это не совсем адекватно. Классика вакцинологии такова: профилактику нужно делать, когда нет инфекции. Поэтому она и называется профилактика", - рассказала Жолобак.

Напомним, в России вакцинация никак не снижает ни заболеваемость, ни смертность. Мы объясняли это тем, что доля смертей от пневмоний в общем росте смертности менее 10%, то есть почти весь рост смертности вызван иными причинами, и вакцинация, даже если она высокоэффективна, воздействует на малозначимый фактор.