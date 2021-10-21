Годовая инфляция в России выросла до 7,8%

Прирост инфляции в России с 12 по 18 октября увеличился с 0,22% до 0,26%.

Согласно данным Росстата, годовая инфляция составила 7,8%. В последний раз этот показатель превышал 7,7% в феврале 2016 года. Тогда инфляция разогналась до 8,1%.

За прошлую неделю подорожали куриные яйца — на 2,8%, гречка — на 1,0%, мясо кур - на 1,5%.

Овощи и фрукты стали дороже на 2,3%. При этом огурцы подорожали на 14,3%, помидоры — на 9,9%, картофель — 3,6%.

За неделю стали дешевле яблоки, лук и морковь.

Как сообщалось ранее, разогнавшаяся инфляция может привести к значительной девальвации рубля уже к Новому году. Аналитики не исключают, что за ближайшие два-три месяца доллар подорожает до ста рублей.

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