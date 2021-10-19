19 Октября 2021
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Экономика В России
киоск (2019) | Фото: Накануне.RU

Доллар по сто рублей к Новому году: аналитики предсказывают девальвацию

Разогнавшаяся инфляция может привести к значительной девальвации рубля уже к Новому году. Аналитики не исключают, что за ближайшие два-три месяца доллар подорожает до ста рублей.

"Весьма вероятно, если в четвертом квартале темпы роста инфляции в мире не начнут замедляться, мы будем испытывать очередной экономический шок. До конца года возможна дополнительная девальвация рубля. У нас присутствуют действия наших монетарных властей, которые подхлестнули продовольственную осеннюю инфляцию — это те же самые выплаты перед голосованием. Это те деньги, которые население быстро тратит в продовольственном ритейле. Покупая и наблюдая рост цен, они ещё больше стремятся покупать впрок", - цитирует радио "Говорит Москва" директора по стратегии в инвестиционной компании "Финам" Ярослава Кабакова.

"Вероятность позитивного сценария — один к ста. Европа худо-бедно перезимует даже при замедлении роста мировых экономик и увеличении цен на энергоносители. Но европейцы будут экономить до последнего — будут ходить в шубах по дому, но газ не включат. С этого пика цены кубарем полетят вниз. Падающие цены на энергетику потянут за собой цены на уголь и нефть. Это мы можем ожидать уже в ближайшее время. Нет никаких экономических предпосылок к тем ценам, которые есть сейчас. Как-то экономику нужно будет выправлять. Центробанк у нас очень просто поступает в таких случаях: для того чтобы повысить конкуренцию своей продукции, нужно будет обесценить рубль. Поэтому, вероятно, мы будем близки к Новому году к доллару по сто", - добавляет финансовый аналитик Максим Тищенко.

Напомним, на этой неделе Центральный банк России, как ожидается, вновь повысит ключевую ставку. Вероятно, после повышения она будет равна 7,25%. Регулятор пытается остановить рост инфляции, которая, по прогнозам Минэкономразвития, составит к концу года 7,4%.

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Доллар по сто рублей к Новому году: аналитики предсказывают девальвацию

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Теги: девальвация, рубль, инфляция, прогноз



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