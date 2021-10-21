Кабмин РФ запустил систему борьбы с инфляцией

Российское правительство в пилотном режиме запустило систему противодействия рискам ускорения мировых цен на социально значимые товары.

Минпромторг, Минсельхоз и Минэнерго построили эконометрические модели, описывающие зависимость стоимости определенных продуктовых групп на внутреннем рынке от глобальной инфляции. Модели уже используются. Они предназначены для того, чтобы спрогнозировать, как внутренние российские цены, выраженные в специальных индексах, будут меняться под воздействием глобальной конъюнктуры. Период оценки – 6–8 недель. Разработку системы курировал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Для каждой группы товаров определен профиль риска – приемлемый диапазон изменения стоимости. Если зафиксирован выход внутреннего ценового индекса за допустимые рамки, власти, огласно регламенту, обязаны представить предложения, как нивелировать риск разгона внутренних цен на тот или иной товар, пишут "Ведомости".

Тем временем, прирост инфляции в России с 12 по 18 октября увеличился с 0,22% до 0,26%.

Согласно данным Росстата, годовая инфляция составила 7,8%. В последний раз этот показатель превышал 7,7% в феврале 2016 года. Тогда инфляция разогналась до 8,1%.

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