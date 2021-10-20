20 Октября 2021
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Происшествия Свердловская область
Виктор Контеев суд Курган последнее слово (2014) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге умер осужденный по "делу Контеева" авторитет

На этой неделе в больнице Екатеринбурга скончался один из осужденных по делу бывшего вице-мэра уральской столицы Виктора Контеева.

По данным издания "Коммерсант", Евгений Глазырин был криминальным авторитетом и известен в определенных кругах как Глаз. В 2014 году он был осужден на восемь лет колонии. Как было установлено в суде, Контеев был знаком с Глазыриным, к которому обращался с просьбой организовать за вознаграждение убийство двух представителей ОПС "Уралмаш" в Курганской области. В окружении Виктора Контеева считали, что, в том числе, показания Евгения Глазырина позволили выдвинуть обвинение в отношении бывшего чиновника.

Как сообщили в ГУФСИН по Свердловской области, он проходил лечение в областной больнице №2 медико-санитарной части №66 ФСИН России. Согласно предварительному диагнозу, мужчина умер от хронического заболевания.

Напомним, что сам Контеев с 2014 года находится за решеткой – ему назначили 18 лет колонии по целому ряду статей УК, среди которых вымогательство, получение взятки, организация убийства двух человек и другие. В конце мая этого года следователи допросили его дочь Екатерину. А летом суд не стал арестовывать экс-чиновника по новому обвинению.

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В Екатеринбурге умер осужденный по "делу Контеева" авторитет

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Теги: Контеев, авторитет, суд, Екатеринбург



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