Бывший вице-мэр Екатеринбурга Контеев избежал срока за вымогательство

Бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев избежал наказания за вымогательство. По этому эпизоду истек срок давности.

Напомним, в июле 2023 года Сысертский районный суд признал Контеева виновным в вымогательстве, покушении на убийство, мошенничестве в особо крупном размере и легализации денег или имущества, приобретенных преступным путем. Как установил суд, в 2009 году бывший вице-мэр и участники созданной им группы вымогали у бизнесмена долю предприятия в Курганской области. После отказа коммерсанта передать имущество была предпринята попытка его убийства.

Хоть Контеев и был признан виновным, от наказания по эпизодам мошенничества и легализации имущества его освободили в связи с истечением сроков давности. Приговором суда ему было назначено 13 лет в колонии строгого режима. С учетом приговора 2014 года окончательно Виктору Контееву назначили 21 год "строгача" и штраф в 500 тысяч рублей.

Однако новый приговор не устроил ни одну из сторон и был обжалован. В итоге судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда внесла в вердикт изменения. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, во время рассмотрения дела в апелляции срок давности по эпизоду вымогательства истек, поэтому Контеева освободили от наказания за это преступление. Также судебная коллегия внесла изменения в приговор по эпизоду покушения на убийство, назначив дополнительное наказание.

По совокупности приговоров экс-вице-мэру Екатеринбурга назначено 20 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей. После освобождения ему будет ограничена свобода на один год.

Напомним, что этим летом на свободу вышел один из ключевых свидетелей по делу Виктора Контеева – Дмитрий Кайль, он же "Немец". Как заявляли адвокаты Контеева, Кайлю грозило пожизненное, если бы он не дал показаний на бывшего вице-мэра.