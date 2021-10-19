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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Югре осуждены подрывники, пытавшиеся украсть из банкомата 3 миллиона

Сургутский городской суд вынес приговор двум налётчикам, которые пытались украсть из банкомата 3 млн руб., но не смогли закончить ограбление, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Югры.
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Напомним, 25 апреля двое неизвестных зашли в помещение, где находятся банкоматы, и пытались взломать один из них. При них был газовый баллон, с помощью которого они намеревались взорвать терминал. Через несколько минут после начала ограбления сработала охранная сигнализация, непрошенным гостям пришлось ретироваться. 3 млн руб., находившиеся в банкомате, остались там.

Вскоре силовики смогли задержать предполагаемых нарушителей закона – 42- и 25-летнего налётчиков. У младшего задержанного изъята сумка с газобаллонным оборудованием. Старший его "коллега" в момент задержания находился в Ханты-Мансийске. К слову, он же числился в федеральном розыске за совершение преступления против общественной безопасности в Екатеринбурге. Оба налётчика были ранее судимы.

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В Югре осуждены подрывники, пытавшиеся украсть из банкомата 3 миллиона

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Теги: банкомат, налёт, подрыв



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