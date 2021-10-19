В Югре осуждены подрывники, пытавшиеся украсть из банкомата 3 миллиона

Сургутский городской суд вынес приговор двум налётчикам, которые пытались украсть из банкомата 3 млн руб., но не смогли закончить ограбление, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Югры.

Приговор – 2 года 3 месяца одному и 2,5 года колонии общего режима другому.

Напомним, 25 апреля двое неизвестных зашли в помещение, где находятся банкоматы, и пытались взломать один из них. При них был газовый баллон, с помощью которого они намеревались взорвать терминал. Через несколько минут после начала ограбления сработала охранная сигнализация, непрошенным гостям пришлось ретироваться. 3 млн руб., находившиеся в банкомате, остались там.

Вскоре силовики смогли задержать предполагаемых нарушителей закона – 42- и 25-летнего налётчиков. У младшего задержанного изъята сумка с газобаллонным оборудованием. Старший его "коллега" в момент задержания находился в Ханты-Мансийске. К слову, он же числился в федеральном розыске за совершение преступления против общественной безопасности в Екатеринбурге. Оба налётчика были ранее судимы.