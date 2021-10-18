18 Октября 2021
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Происшествия Санкт-Петербург
Мукаилгаджи Магомедов (2021) | Фото: t.me/SPbGS

В Санкт-Петербурге наказан несостоявшийся работорговец

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга наказал Мукаилгаджи Магомедова, которому вменяли попытку продать девушку в сексуальное рабство, сообщили Накануне.RU в объединённой пресс-службе судов северной столицы.

В ноябре-декабре прошлого года Магомедов по просьбе неустановленного друга подбирал женщин для отправки их в сексуальное рабство в Египет. Фигурант познакомился с М., завербовал её, обещал жениться, солгал о её возможном религиозном обучении в Египте и получил согласие на выезд.

3 декабря Магомедов прибыл в Санкт-Петербург, встретился с М. и спрятал её, отрезав от внешнего мира. Позже он купил билеты на самолёт Санкт-Петербург – Стамбул на 7 декабря. Вину свою преступник признал, от дачи показаний отказался. Вердикт суда – четыре с половиной года колонии общего режима со штрафом в 50 тыс. руб.

Мукаилгаджи Магомедов(2021)|Фото: t.me/SPbGS

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В Санкт-Петербурге наказан несостоявшийся работорговец

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Теги: сексуальное рабство, Египет, Мукаилгаджи Магомедов



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