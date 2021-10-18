В Санкт-Петербурге наказан несостоявшийся работорговец

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга наказал Мукаилгаджи Магомедова, которому вменяли попытку продать девушку в сексуальное рабство, сообщили Накануне.RU в объединённой пресс-службе судов северной столицы.

В ноябре-декабре прошлого года Магомедов по просьбе неустановленного друга подбирал женщин для отправки их в сексуальное рабство в Египет. Фигурант познакомился с М., завербовал её, обещал жениться, солгал о её возможном религиозном обучении в Египте и получил согласие на выезд.

3 декабря Магомедов прибыл в Санкт-Петербург, встретился с М. и спрятал её, отрезав от внешнего мира. Позже он купил билеты на самолёт Санкт-Петербург – Стамбул на 7 декабря. Вину свою преступник признал, от дачи показаний отказался. Вердикт суда – четыре с половиной года колонии общего режима со штрафом в 50 тыс. руб.