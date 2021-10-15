15 Октября 2021
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Общество Приволжский ФО
врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров (2017) | Фото: kremlin.ru

Самарский губернатор пригрозил пенсионерам обязать письменно доносить на тех, кто отговаривает их вакцинироваться

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что пенсионеры не спешат вакцинироваться от ковида и это неправильно в силу сложной ситуации в регионе. Он полагает, что в этом могут быть виноваты их родственники, отговаривающие их от укола.
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Азаров сказал, что пожилых жителей могут обязать давать письменный отказ от вакцинации, с указанием того, кто их отговорил. То есть доносить на родных.

"Все, кто отговаривает вас от вакцинации, желают вам смерти", - заявил он.

Ранее у невакцинированных пожилых жителей области начали блокировать транспортные карты.

На региональных сайтах многие возмущены угрозами губернатора. Упоминают и ст. 51 Конституцию РФ, что "никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников". Кто-то написал, что его отговорил Роспотребнадзор и губернатор "своими непредсказуемыми действиями и статистикой с потолка". Почти все отмечают распоясавшиеся действия и заявления властей, которые ничего не боятся. Но особое возмущение вызывает угроза доносов. Показательно, что методы Азарова не поддерживает практически никто.

В Самарской области ситуация с вакцинацией близка к среднероссийской - вакцинировано 47% взрослых. Заболеваемость и смертность в сентябре там тоже были близки к средним. При этом в 50 регионах заболеваемость на 1000 жителей была меньшей, и в 38 из них там было меньше привитых. Также было 53 региона с меньшей ковидной смертностью, и из них было 35 с меньшей долей привитых и только 12 с большей (остальные - с той же долей). Правда, по общей смертности распределение примерно равномерное.

Как показал анализ, ковид-вакцинация не снижает ни заболеваемость, ни ковидную смертность, ни общую смертность.Это может быть связано с тем, что на смертность от пневмоний в прошлом году пришлось менее 10% общего роста смертности. То есть вакцинация, даже если она имеет высокую эффективность и безопасность, воздействует на малозначимый фактор.

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Самарский губернатор пригрозил пенсионерам обязать письменно доносить на тех, кто отговаривает их вакцинироваться

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Теги: вакцинация, пенсионеры, донос



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