Михаил Делягин в Госдуме: Люди погибают не от коронавируса, а от проводимой политики

Экономист и депутат Госдумы Михаил Делягин, выступая в парламенте, заявил, что большинство людей умирают не от коронавируса, а от проводимой политики. Видео выступления он разместил на своем сайте.

"Умирают от "оптимизации" здравоохранения, которое превратилось в здравозахоронение. Даже в Москве очень сложно получить квалифицированную медицинскую помощь. Наращивание денег сопровождается ликвидацией медицинской помощи. У нас сверхсмертность в прошлом году, по данным Росстата, на душу населения выше, чем было расстреляно в 1937 году. В 11 регионах прекратили или ограничили плановую медицинскую помощь. Это убийство", - заявил Делягин.

Он раскритиковал экономическую политику, сокращение социальных расходов.