В Керчи появился монумент в память о жертвах шутинга в политехническом колледже

Сегодня в Керчи открыли монумент в память о жертвах шутинга, сообщает ТАСС.

Монумент представляет собой простреленную ученическую тетрадь, из которой вырывается в небо стая жаворонков. Общая высота выполненного из бронзы памятника - примерно 6,5 метров, на гранитном постаменте золотыми буквами начертаны имена погибших. Автором монумента стал народный художник России, председатель правления Союза художников России Андрей Ковальчук.

На открытие пришли студенты и персонал колледжа - участники трагических событий, родственники погибших, горожане и представители властей Крыма.

Напомним, днем 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв. Перед этим студент учебного заведения расстреливал людей, а после совершил самоубийство.

Жертвами стали более 20 человек. 73 человека получили ранения различной степени тяжести.