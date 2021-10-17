17 Октября 2021
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Происшествия В России Крым
стрелок, колледж, Керчь (2018) | Фото:Вести. Крым

В Керчи появился монумент в память о жертвах шутинга в политехническом колледже

Сегодня в Керчи открыли монумент в память о жертвах шутинга, сообщает ТАСС.

Монумент представляет собой простреленную ученическую тетрадь, из которой вырывается в небо стая жаворонков. Общая высота выполненного из бронзы памятника - примерно 6,5 метров, на гранитном постаменте золотыми буквами начертаны имена погибших. Автором монумента стал народный художник России, председатель правления Союза художников России Андрей Ковальчук.

На открытие пришли студенты и персонал колледжа - участники трагических событий, родственники погибших, горожане и представители властей Крыма.

Напомним, днем 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв. Перед этим студент учебного заведения расстреливал людей, а после совершил самоубийство.

Жертвами стали более 20 человек. 73 человека получили ранения различной степени тяжести.

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В Керчи появился монумент в память о жертвах шутинга в политехническом колледже

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Теги: политехнический колледж, шутинг, керченский стрелок,



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