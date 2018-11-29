Керченского стрелка кремировали, похоронив под чужой фамилией

Керченский стрелок Владислав Росляков, который устроил бойню в политехническом колледже в Керчи, был кремирован и похоронен под чужой фамилией.

Церемония состоялась две недели назад. Ее провели на средства, которые собрали сочувствующие матери 18-летнего молодого человека: они передали ей 101 тыс. руб. К денежному переводу они приложили письмо, в котором подбодрили женщину и посоветовали "не опускать руки".

После кровавого инцидента мать Рослякова на месяц попала в больницу, а после выписки вернулась на работу, но больше не живет в прежней квартире, адрес которой стал известен недоброжелателям. Как сообщила соседка, женщина возвращалась, чтобы выкинуть вещи сына, сообщает телеканал "360".

Напомним, днем 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв. Перед этим студент учебного заведения расстреливал людей, а после совершил самоубийство.

Сообщалось, что похороны Рослякова пройдут позже, на кладбище в секторе для безродных.

За это время специалисты проведут экспертизы и определят наличие алкоголя и наркотиков в крови молодого человека. Также ему назначили посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.