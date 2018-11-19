В Татарстане собираются поднять возраст для покупки оружия после бойни в Керчи

В Татарстане задумались о повышении минимального возраста, в котором можно покупать оружие. Причиной стала бойня в Керчи.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что оружие "керченскому стрелку" Владиславу Рослякову продали после звонка в силовые структуры: у сотрудников магазина возникли сомнения и они связались с силовиками с просьбой проверить молодого человека. После этого ему продали помповое ружье 12-го калибра и 25 патронов к нему.

Что касается Татарстана, то сейчас в республике оружие можно купить с 18 лет, однако местные парламентарии уверены, что планку нужно поднять до 21 года. По информации "Парламентской газеты", соответствующий законопроект рассмотрят уже сегодня, 19 ноября. Инициатива затронет покупку почти всех видов оружия: газового, огнестрельного, спортивного, охотничьего, сигнального и даже холодного оружия, которое носят с национальными костюмами или с казачьей формой. Поправки в закон "Об оружии" также обяжут владельцев охотничьих ружей проходить проверку на знание матчасти не реже одного раза в пять лет; сейчас они от такой обязанности освобождены.

Как пишет Infox.ru, при этом на сайте Госсовета Татарстана сообщается, что инициатива обусловлена трагическими событиями в Керчи. Стоит отметить, что в республике гражданским оружием владеют свыше 49 тыс. человек.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин потребовал представить ему конкретные предложения по изменению российского законодательства для усиления контроля за оборотом оружия.