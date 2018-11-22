22 Ноября 2018
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Политика В России

Яровая решила ужесточить условия получения оружия

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, который вводит специальный порядок получения охотничьего билета и лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия для россиян в возрасте с 18 до 21 года.

Речь идет о гражданах, которые не служили в армии и для которых охота не является традиционным образом жизни. Новые требования позволят получить о них максимально полную информацию.

Согласно документу, желающие иметь оружие должны будут представить справку и характеристику с места работы или учебы, а также справку о доходах и копию налоговой декларации или другого документа, подтверждающего размер и источник дохода. Кроме того, им предстоит пройти собеседование с сотрудниками "Росгвардии".

Законопроект уже поддержало руководство профильных комитетов Госдумы, после чего его направили в экспертный совет фракции "Единая Россия", сообщает РИА "Новости".

Тема об оружии стала актуальной после трагедии в керченском колледже, где студент учебного заведения Росляков устроил бойню и взорвал бомбу. 20 человек погибли, более 70 получили травмы.

За месяц до инцидента Росляков прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, приобрел оружие и получил разрешение на его хранение.

Как сообщалось ранее, керченский стрелок помимо оружия взял с собой на преступление флешку. На ней обнаружены скриншоты популярного компьютерного шутера Doom, а также фотографии керченского колледжа. Также на носителе было записано около сотни инструкций по созданию взрывчатки.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин потребовал представить ему конкретные предложенияпо изменению российского законодательства для усиления контроля за оборотом оружия.

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Яровая решила ужесточить условия получения оружия

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Теги: Госдума, оружие, Яровая



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