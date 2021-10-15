Для некоторых категорий граждан Астрахани введена обязательная вакцинация

Обязательная вакцинация от COVID-19 введена в Астраханской области для отдельных категорий граждан.

В нее попали работники сферы образования, здравоохранения, торговли, общепита, жилищно-коммунального хозяйства и бытовых услуг.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Роспотребнадзоре, эпидобстановка по заболеваемости в регионе оценивается как напряженная и нестабильная. Общий охват вакцинацией составляет 33,9%.

Напомним, ранее депутат Госдумы Айрат Фаррахов сообщил, что существующую модель, которая позволяет прививать в обязательном порядке отдельные группы россиян по решению главных санитарных врачей субъектов, вполне работающая, а целый ряд регионов уже приблизились к показателям коллективного иммунитета.