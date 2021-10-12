12 Октября 2021
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Политика Украина
Вакцинация во дворах Екатеринбурга (2021) | Фото: Алексей Вихарев

Закон о вакцинации от COVID-19 в повестку Госдумы не внесен

11 октября Приморье, Еврейская автономия, Новгородская область, Татарстан, Чувашия и Мордовия ввели обязательную вакцинацию от коронавируса.

Она касается отдельных категорий граждан, среди которых врачи, учителя, работники соцзащиты и транспорта. Сегодня обязательная вакцинация для работников общепита, сферы услуг и торговли введена в 54 регионах из 85.

Как сообщил депутат Госдумы Айрат Фаррахов существующую модель, которая позволяет прививать в обязательном порядке отдельные группы россиян по решению главных санитарных врачей субъектов, вполне работающая, а целый ряд регионов уже приблизились к показателям коллективного иммунитета.

Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на близкий к Администрации президента России источник, вариант, когда решения о вакцинации людей на территории возлагаются на региональные власти, оптимальный.

Как сообщили депутаты, по этой причине не принимается закон, который сделал бы иммунизацию от COVID-19 обязательной для отдельных категорий на федеральном уровне. Речь идет о поправках кабмина РФ в закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", которые предполагают включение вакцины от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок, которых пока нет в повестке осенней сессии.

Ранее Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обязательной вакцинацией от коронавируса в России. В ходе "Прямой линии" президент заявил, что "нет ничего проще, чем разобраться с обязательностью вакцинации – надо только посмотреть в закон".

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Закон о вакцинации от COVID-19 в повестку Госдумы не внесен

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Теги: вакцинация, коронавирус, депутаты



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