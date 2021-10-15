"Единая Россия" не поддержала инициативу КПРФ о парламентском расследовании пыток в колониях

Партия "Единая Россия" не подержала предложенный КПРФ вопрос об инициировании парламентского расследования из-за публикации видеозаписи с пытками заключенных в колониях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Алексей Куринный (КПРФ), который внес данное постановление.

Как планировалось, расследование будет направлено комитету по безопасности и коррупции. Куринный отмечал, что Госдума могла бы подготовить предложения, которые бы не допустили новых пыток над заключенными.

Однако депутат от "Единой России" и замглавы профильного комитета Анатолий Выборный отверг предложение. По его словам, парламентское расследование повлияло бы на деятельность следствия и суда в условиях, когда уголовные дела уже возбуждены.

Напомним, после публикации части архива в СМИ было возбуждено несколько уголовных дел, Генпрокуратура и ФСИН начали проверки. Правозащитная организация Gulagu.net передаст видеоархив с издевательствами над заключенными российских колоний ФСИН по запросу ведомства. Об этом сообщается в Telegram-канале общественников.

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