Суд заочно арестовал информатора, передавшего видеоархив с пытками заключенных

Суд заочно арестовал белоруса Сергея Савельева – информатора правозащитной организации Gulagu.net.

Ранее сообщалось, что Савельев объявлен в розыск из-за нарушений правил досрочного освобождения. Также было возбуждено еще одно уголовное дело о незаконном получении сведений, составляющих информацию охраняемую законом (статья 272 УК РФ), передает "Подъем" со ссылкой на саратовский полицейский главк.

Сейчас силовики готовят документы для объявления Савельева в международный розыск. Правозащитники при этом собираются передать в Интерпол обращение с просьбой отказать российской стороне в объявлении информатора в розыск. Также Савельев попросил политического убежища во Франции, сейчас этот вопрос решается.

Савельев, предположительно, передал правозащитникам видеоархив с издевательствами и пытками заключенных в саратовских колониях. Он получил доступ к материалам, когда сам отбывал срок в одном из таких учреждений в Саратовской области. После публикации материалов было возбуждено несколько уголовных дел, которые на контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин. Также проверку объявила Генпрокуратура.