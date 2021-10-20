УФСИН России по Саратовской области не подтвердило информацию о бунте заключенных

УФСИН России по Саратовской области опровергло сообщения в СМИ о беспорядках в исправительной колонии № 13.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, учреждение функционирует в штатном режиме.

Ранее проект Gulagu.net сообщил со ссылкой на источник, что в ИК-13 массовая акция протеста, в рамках которой сотни заключенных отказались выходить на работу.

Напомним, после публикации части архива в СМИ было возбуждено несколько уголовных дел, Генпрокуратура и ФСИН начали проверки. Правозащитная организация Gulagu.net передаст видеоархив с издевательствами над заключенными российских колоний ФСИН по запросу ведомства. Об этом сообщается в Telegram-канале общественников.

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