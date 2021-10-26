Омбудсмен Москалькова назвала информатора Gulagu.net "человеком, который проявил смелость"

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала информатора правозащитной организации Gulagu.net Сергея Савельева "человеком, который проявил смелость".

Уполномоченная по правам человека в России прокомментировала розыск, в который ранее объявили Савельева.

"Этот человек [Сергей Савельев] нужен для расследования, потому что он является <…> главным свидетелем, который фиксировал эти факты, он может обладать той информацией, которая будет полезна для глубокого, всестороннего, объективного наказания виновных. Человек, который проявил смелость в том, чтобы противостоять вот этому уродливому явлению", - заявила Москалькова в эфире радио "Вести ФМ".

Савельев, предположительно, передал правозащитникам видеоархив с пытками и издевательствами над заключенными. Он заявляет, что собрал архив, пока отбывал срок в одной из саратовских колоний, где имел доступ к видеоматериалам, снимаемым сотрудниками ФСИН. По опубликованным материалам было возбуждено несколько уголовных дел.

Ранее сообщалось, что Савельев объявлен в розыск из-за нарушений правил досрочного освобождения. Также возбуждено еще одно уголовное дело о незаконном получении сведений, составляющих информацию охраняемую законом (статья 272 УК РФ).

Савельев, который является гражданином Белоруссии, сообщил в интервью российским СМИ, что покинул территорию СНГ и собирается просить политического убежища во Франции.