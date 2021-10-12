Пытки и жестокость – проявления "профессиональной деградации" – общественный совет при ФСИН

13 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

Пытки и жестокость – проявления "профессиональной деградации" – общественный совет при ФСИН

В общественном совете при ФСИН не считают, что такое явление как пытки и издевательства над заключенными является следствием нехватки кадров и раннего выхода на пенсию компетентных сотрудников пенитенциарной системы.

Член общественного совета при ФСИН Алексей Лобарев видит проблему в отсутствии общественного контроля в учреждениях системы, а также в "профессиональной деградации", для борьбы с которой нужно менять саму философию наказания человека.

"Сегодня до некоторых закрытых наших учреждений пенитенциарной системы не доходит контроль, в том числе общественный, или до руководства сложно доходят неправовые методы. Всё это надо менять. На самом деле сегодня сложная система приёма на работу. Зарплата небольшая, а он [сотрудник] находится там вместе с ними [заключенными], как говорят, отбывают вместе с ними, полностью там. Только осуждённый на нарах спит, а этот уходит домой поспать и рано-рано утром опять в тюрьму. Вот он там и живёт. Порой многие деградируют. В своё время мы занимались воспитательной работой с ними. Это очень сложно — профессиональная деградация. И не все идут туда на работу", - прокомментировал ситуацию Лобарев в эфире радио "Говорит Москва".

"Надо менять отношение к осуждённым. Главное — это изоляция человека от общества, не наказание. Не наказывать, пытать, мол, пусть будет ему плохо за то, что он натворил. Не понимаю, это что за метод такой и для чего. Это садизм. Сегодня очень серьёзно относятся к тем сотрудникам учреждения, которые издеваются над заключёнными. Ведь потом они попадают в колонии и выясняют это. Это дико и неправильно, - продолжает общественник. - Из таких пенитенциарных учреждений, где нарушались правила внутреннего содержания, выходят люди озлобленные. Нельзя нам в наше общество получать обозлённых людей, которые могут потом пойти и на преступление".

Напомним, после недавней публикации в СМИ материалов правозащитной организации Gulagu.net СКР возбудил несколько уголовных дел о пытках и изнасилованиях в ряде российских колоний. Последовали увольнения в региональных управлениях ФСИН, федеральное руководство службы начало проверки.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пытки и жестокость – проявления "профессиональной деградации" – общественный совет при ФСИН

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пытки, жестокость, фсин, колония, надсмотрщик, тюремщик



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети