Пытки и жестокость – проявления "профессиональной деградации" – общественный совет при ФСИН

В общественном совете при ФСИН не считают, что такое явление как пытки и издевательства над заключенными является следствием нехватки кадров и раннего выхода на пенсию компетентных сотрудников пенитенциарной системы.

Член общественного совета при ФСИН Алексей Лобарев видит проблему в отсутствии общественного контроля в учреждениях системы, а также в "профессиональной деградации", для борьбы с которой нужно менять саму философию наказания человека.

"Сегодня до некоторых закрытых наших учреждений пенитенциарной системы не доходит контроль, в том числе общественный, или до руководства сложно доходят неправовые методы. Всё это надо менять. На самом деле сегодня сложная система приёма на работу. Зарплата небольшая, а он [сотрудник] находится там вместе с ними [заключенными], как говорят, отбывают вместе с ними, полностью там. Только осуждённый на нарах спит, а этот уходит домой поспать и рано-рано утром опять в тюрьму. Вот он там и живёт. Порой многие деградируют. В своё время мы занимались воспитательной работой с ними. Это очень сложно — профессиональная деградация. И не все идут туда на работу", - прокомментировал ситуацию Лобарев в эфире радио "Говорит Москва".

"Надо менять отношение к осуждённым. Главное — это изоляция человека от общества, не наказание. Не наказывать, пытать, мол, пусть будет ему плохо за то, что он натворил. Не понимаю, это что за метод такой и для чего. Это садизм. Сегодня очень серьёзно относятся к тем сотрудникам учреждения, которые издеваются над заключёнными. Ведь потом они попадают в колонии и выясняют это. Это дико и неправильно, - продолжает общественник. - Из таких пенитенциарных учреждений, где нарушались правила внутреннего содержания, выходят люди озлобленные. Нельзя нам в наше общество получать обозлённых людей, которые могут потом пойти и на преступление".

Напомним, после недавней публикации в СМИ материалов правозащитной организации Gulagu.net СКР возбудил несколько уголовных дел о пытках и изнасилованиях в ряде российских колоний. Последовали увольнения в региональных управлениях ФСИН, федеральное руководство службы начало проверки.