23 Октября 2021
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Общество В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

Информатора, передавшего правозащитникам архив о пытках заключенных, объявили в розыск

В России в розыск объявлен Сергей Савельев, предполагаемый информатор правозащитной организации Gulalu.net. Об этом сообщает и источник самой организации, это же следует из базы данных МВД РФ.
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"Вместо благодарности и слов "спасибо" в адрес разоблачителя пыточного конвейера - розыск и попытка арестовать и вернуть любой ценой в Россию. Российские силовики сами себя изобличают и пытаются заткнуть рот человеку, который помог мир узнать о преступлениях против человечества и против человечности", - говорится в заявлении в Telegram-канале организации. Там считают, что следующим шагом станет передача запроса в Интерпол, поэтому правозащитники собираются также направить запрос в международные органы на мораторий на розыск в отношении Савельева.

"Сергея мы им не отдадим", - добавляют в Gulagu.net.

В интервью Би-би-си Савельев, являющийся гражданином Белоруссии, сообщал, что собирается просить политического убежища во Франции.

Он также рассказывал, что получил доступ к архиву, когда отбывал срок по наркотической статье в саратовских колониях.

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Информатора, передавшего правозащитникам архив о пытках заключенных, объявили в розыск

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Теги: информатор, правозащитники, фсин, пытки, розыск



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