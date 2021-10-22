22 Октября 2021
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Происшествия Приволжский ФО
тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

В одной из саратовских колоний заключенные избили уголовников, сотрудничающих с администрацией

Следственный комитет возбудил уголовные дела после избиения одними заключенными других в саратовской исправительной колонии №13. Между тем, правозащитники объясняют этот конфликт по-своему: одним заключенным надоело терпеть притеснения со стороны других, так называемых "активистов".
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ЧП произошло в Энгельсе. "По данным следствия, утром восемь осужденных в общежитии одного из отрядов <…> применили насилие в отношении девяти осужденных, отбывающих наказание в данной колонии, нанося им множественные удары кулаками, ногами, предметами по различным частям тела с целью воспрепятствования исправлению осужденных и из мести за оказанное ими содействие администрации учреждения. В ходе пресечения противоправных действий осужденных телесные повреждения получили двое сотрудников данного исправительного учреждения. Противоправные действия осужденных пресечены сотрудниками ИК", - говорится в сообщении следственного управления СКР по Саратовской области.

Уголовное дела возбуждены по двум статьям: ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия, не опасного для здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности) и ч. 1 ст. 321 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, совершенное в отношении осужденного, с целью воспрепятствования исправлению осужденного и из мести за оказанное им содействие администрации учреждения).

Вот как ситуацию прокомментировала правозащитная организация Gulagu.net, которая ранее распространила архив видеозаписей с издевательствами над заключенными (в том числе и со стороны так называемых "активистов").

"Вчера мужикам в Саратовской ИК-13 надоело терпеть истязания и издевательства и они избили капо-активистов. Власть капо и их кураторов рассыпается на глазах. Их пыточные конвейеры могли действовать лишь в режиме секретности. А теперь весь мир знает об этом и именно это дало мужикам веры в себя и свои силы. Нечего терпеть насилие и пытки и робеть, - говорится в сообщении организации. - При этом, конечно, лучше действовать в рамках правового поля и солидарно всем вместе поддерживать пострадавших от пыток, направляя соответствующие обращение и письма. Мы никого не призываем к насилию, разумеется".

Напомним, ранее все то же управление СКР по Саратовской области возбудило уголовные дела об издевательствах, пытках и изнасилованиях заключенных, совершенных, предположительно, в колониях региона.

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В одной из саратовских колоний заключенные избили уголовников, сотрудничающих с администрацией

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Теги: избиение, колония, саратовская область



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