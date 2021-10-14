14 Октября 2021
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Общество В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

ФСИН запросила у правозащитников видеоархив с издевательствами над заключенными

Правозащитная организация Gulagu.net передаст видеоархив с издевательствами над заключенными российских колоний ФСИН по запросу ведомства. Об этом сообщается в Telegram-канале общественников.

"ФСИН России запросила информацию и видеоархив у Gulagu.net. Генералы попросили о помощи правозащитников, которых другие генералы выдавили из России", - говорится в сообщении.

Часть архива будет передана руководству ФСИН. "И все вместе будем наблюдать за тем, как будут развиваться события и насколько нынешнее руководство ФСИН готово к проведению тщательного расследования и пресечения пыточных практик в учреждениях УИС. Через 30 минут ФСИН получит видеофайлы и документы о конкретных 6 преступлениях, которые совершали капо и оперативники ФСИН", - добавили в организации.

Напомним, после публикации части архива в СМИ было возбуждено несколько уголовных дел, Генпрокуратура и ФСИН начали проверки.

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ФСИН запросила у правозащитников видеоархив с издевательствами над заключенными

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Теги: фсин, пытки, расследование, заключенные, правозащитники



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