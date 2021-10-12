12 Октября 2021
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Общество Свердловская область
Александр Харитонов (2020) | Фото: ТАСС

"Моя жена дозвонилась". Главный эпидемиолог Екатеринбурга прокомментировал невозможность дозвониться до врачей

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов посоветовал гражданам звонить медикам с раннего утра, чтобы иметь возможность дозвониться. Он также отметил, что его супруга, записываясь на диспансерный прием, дозванивается в половине восьмого утра.

"Дозвониться до поликлиник действительно сложно, потому что количество вызовов очень большое. Надо просто дозваниваться. У меня, например, жена, когда записывается на диспансерный прием, она звонит в 7:30 и она дозванивается. Все дело в том, что мы все сами относимся, порой, безответственно к своему состоянию и не уважаем труд других. Ведь когда мы призываем население прививаться в те же торговые центры или поликлиники, которые стоят пустые, там сидят бригады, врачи без дела, которые могли бы выезжать на вызовы", - заявил Харитонов.

Вчера министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов обратился к главе медколледжа с просьбой развернуть два дополнительных колл-центра. Туда смогут обратиться свердловчане с признаками ОРВИ, чтобы не нагружать covid-линию.

С сегодняшнего дня в колл-центрах также почти втрое увеличено число волонтеров - с 20 до 56. Ощутив симптомы ОРВИ консультацию можно будет получить по номеру 122.

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"Моя жена дозвонилась". Главный эпидемиолог Екатеринбурга прокомментировал невозможность дозвониться до врачей

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Теги: Екатеринбург, вызов врачей, дозвон, телефон



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