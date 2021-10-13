13 Октября 2021
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Общество Свердловская область
алексей вихарев, депутат (2021) | Фото: vk.com/aleksey.vikharev

Вихарев: "Не надо запугивать екатеринбуржцев QR-кодами. Все уж запуганные донельзя"

Глава "медицинской фракции" в думе Екатеринбурга Алексей Вихарев посоветовал не запугивать горожан введением QR-кодов, а мотивировать ставить прививки. Об 

"Выступил на комиссии по соцзащите и здравоохранению. Предложил не запугивать жителей всякими QR-кодами, а дополнительно мотивировать сомневающихся в вакцинации небольшими подарками, билетами, лотереей и прочим. Все уж запуганные донельзя. Сомневающимся горожанам доброе слово всяко приятней кнута", - написал Вихарев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сейчас на первом месте - проблемы с плановой медициной. "Люди не могут попасть к врачам. Вот не могут. И тут все взаимосвязано.
Пока у врачей сверхнагрузка на больных ковидом и вакцинации, то и плановая медицина будет не очень доступна", - добавил он.

QR-коды в Свердловской области заработают с 25 октября, в первую очередь, для чиновников. С этой даты все в резиденции и правительстве региона должны быть привиты от COVID-19 или иметь документ о перенесенной болезни. Далее, с 8 ноября QR-коды заработают в театрах и в филармониях, на концертных площадках, в кинотеатрах, домах культуры, в салонах красоты, санаториях и на базах отдыха. Такое решение принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, что Вихарев стал инициатором подворовой вакцинации, которая позволяет людям с комфортом поставить прививку, просто выйдя из дома во двор в назначенное время. За лето таким способом вакцинировались более 10 тысяч екатеринбуржцев, а к концу года эта цифра может удвоиться. Осенью и зимой для дворовой вакцинации будут организовываться теплые прививочные пункты.

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Вихарев: "Не надо запугивать екатеринбуржцев QR-кодами. Все уж запуганные донельзя"

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Теги: алексей вихарев, медицинская фракция, qr-код



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