Депутат Вихарев предложил добавить мотивации - в Екатеринбурге среди привившихся от ковида могут провести лотерею

В Екатеринбурге могут провести лотерею среди привившихся от коронавируса. Вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании городской думы.

Как передает корреспондент Накануне.RU, с инициативой провести стимулирующую лотерею среди привитых выступил депутат, представитель медицинской фракции Алексей Вихарев.

"Вакцинация у нас идет очень медленно, как бы мы ни хотели. Те, кто хотел привиться, сегодня уже привились. У людей много сомнений, есть некие недосказанность и недопонимание", - отметил Вихарев.

Он призвал администрацию города помочь проработать идеологическую составляющую, чтобы попытаться замотивировать сомневающихся поставить прививку.

"Как вариант, рассмотрим проведение лотереи. Не такой значительной и дорогостоящей, как в Москве, а может быть, чуть попроще и эффективнее", - предложил депутат.

Выступавшая на заседании глава департамента социальной и молодежной политики мэрии Елена Левина ответила, что сейчас данный вопрос прорабатывается совместно с Фондом святой Екатерины.

Напомним, Алексей Вихарев уже призывал не запугивать горожан введением QR-кодов, а мотивировать их вакцинироваться.

Ранее розыгрыш призов среди тех, кто поставил прививку от ковида, организовали в Нижнем Тагиле.