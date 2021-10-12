Новые ограничения по COVID-19 вводят в Севастополе

В Севастополе с 15 октября будут действовать новые ограничения из-за COVID-19.

Граждане смогут посетить театры, кино, места общественного питания только по QR-коду или предъявив отрицательный результат теста на коронавирус. Как заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, решение принято на фоне роста числа заболевших. 11 октября коронавирус подтвердился у 247 человек, что стало максимумом за все время с начала эпидемии.

По электронному коду жители Севастополя смогут посетить бассейны, спортзалы, места общественного питания, салоны красоты и другие досуговые организации.

Кроме того, ужесточаются требования о вакцинации. Теперь должны быть привиты 80% от числа работников, сообщает "Рен ТВ".

Как сообщалось ранее, вариант, когда решения о вакцинации людей на территории возлагаются на региональные власти, оптимальный.