11 Октября 2021
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Общество Свердловская область
туман, смог, екатеринбург (2019) | Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор проверит качество воздуха из-за смога в Екатеринбурге

Роспотребнадзор организовал проведение исследований качества атмосферного воздуха в связи с запахом гари и смогом в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, специалисты оценят содержание в воздухе концентрации вредных примесей и взвешенных веществ. Также санитарные врачи советуют жителям горда избегать длительного нахождения на открытом воздухе, особенно ранним утром, не открывать окна и отказаться от контактных линз в пользу очков. Кроме этого, следует больше пить, промывать глаза, нос и горло, использовать системы кондиционирования, маски и респираторы.

"В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу", - добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее в МЧС заявляли, что смог на территории некоторых районов уральской столицы вызван тлеющим торфяником в районе микрорайона Солнечный.

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Роспотребнадзор проверит качество воздуха из-за смога в Екатеринбурге

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Теги: Роспотребнадзор, воздух, смог, Екатеринбург



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