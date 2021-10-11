Роспотребнадзор проверит качество воздуха из-за смога в Екатеринбурге

Роспотребнадзор организовал проведение исследований качества атмосферного воздуха в связи с запахом гари и смогом в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, специалисты оценят содержание в воздухе концентрации вредных примесей и взвешенных веществ. Также санитарные врачи советуют жителям горда избегать длительного нахождения на открытом воздухе, особенно ранним утром, не открывать окна и отказаться от контактных линз в пользу очков. Кроме этого, следует больше пить, промывать глаза, нос и горло, использовать системы кондиционирования, маски и респираторы.

"В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу", - добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее в МЧС заявляли, что смог на территории некоторых районов уральской столицы вызван тлеющим торфяником в районе микрорайона Солнечный.