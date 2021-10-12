12 Октября 2021
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Общество Свердловская область
Пожарные совершают проливку торфяника на юге Екатеринбурга (2021) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Тлеющий торфяник на юге Екатеринбурга тушат круглосуточно

Пожарные ведут проливку тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга в круглосуточном режиме. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

Напомним, из-за тления торфяника в понедельник город окутал смог. По данным МЧС, сейчас пожарно-спасательные подразделения продолжают работы на месте, которые не прекращались и ночью. Для окарауливания и проливки отдельных очагов работали девять единиц техники и 11 человек личного состава.

"По оперативной информации, происходит подземное тление разрозненных очагов общей площадью 7 Га. На месте отмечается запах горелого торфа без существенного задымления", - уточнили в ведомстве.

Пожарные совершают проливку торфяника на юге Екатеринбурга(2021)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сейчас в проливке торфяника задействована группировка в составе 39 человек личного состава и семи единиц спецтехники. Ранее сообщалось, что превышения допустимых концентраций вредных веществ в воздухе Екатеринбурга не обнаружено.

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Тлеющий торфяник на юге Екатеринбурга тушат круглосуточно

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Теги: торфяник, тушение, МЧС, пожарные, Екатеринбург



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