Тлеющий торфяник на юге Екатеринбурга тушат круглосуточно

Пожарные ведут проливку тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга в круглосуточном режиме. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

Напомним, из-за тления торфяника в понедельник город окутал смог. По данным МЧС, сейчас пожарно-спасательные подразделения продолжают работы на месте, которые не прекращались и ночью. Для окарауливания и проливки отдельных очагов работали девять единиц техники и 11 человек личного состава.

"По оперативной информации, происходит подземное тление разрозненных очагов общей площадью 7 Га. На месте отмечается запах горелого торфа без существенного задымления", - уточнили в ведомстве.

Сейчас в проливке торфяника задействована группировка в составе 39 человек личного состава и семи единиц спецтехники. Ранее сообщалось, что превышения допустимых концентраций вредных веществ в воздухе Екатеринбурга не обнаружено.