11 Октября 2021
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Общество Свердловская область
Пожарные на месте тления торфяника на юге Екатеринбурга (2021) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Площадь тления торфяника на юге Екатеринбурга составляет около 120 Га

Огнеборцы принимают меры по тушению торфяника, из-за которого Екатеринбург затянуло смогом.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, на место тления на юге города направлена аэромобильная группировка специализированной пожарно-спасательной части и опорный пункт пожаротушения екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона. С источниками задымления борются 49 человек личного состава и девять единиц спецтехники.

Для разведки очагов тления была поднята беспилотная авиационная система, по результатам авиаразведки площадь тления составляет порядка 120 Га. С земли разведка проводится мобильной группой спасателей на квадроцикле.

Пожарные на месте тления торфяника на юге Екатеринбурга(2021)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Для проливки очагов тления торфа от ближайшего водоема была проложена магистральная линия. Как добавили в МЧС, сейчас огнеборцы принимают меры по проливке территории для снижения интенсивности задымления.

Напомним, ранее Роспотребнадзор организовал проведение исследований качества атмосферного воздуха в связи с запахом гари и смогом в Екатеринбурге.

Пожарные на месте тления торфяника на юге Екатеринбурга(2021)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

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Площадь тления торфяника на юге Екатеринбурга составляет около 120 Га

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Теги: торфяник, площадь, смог, Екатеринбург



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